구로구민 서울디지털대 수업료 20% 감면

이달 초 서면 업무협약 체결 … 입학금 면제, 수업료 20% 감면 등 혜택 제공

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 서울디지털대(총장 직무대행 이영수)와 손을 잡고 주민 평생교육 활성화에 힘쓴다.

구로구는 “주민들에게 대학의 우수 자원을 활용한 평생교육의 기회를 제공하기 위해 서울디지털대학교와 업무협약을 체결했다”고 14일 밝혔다.

이번 협약에 따라 구로구민이 서울디지털대학교에 입학할 경우 입학금 면제와 매 학기 수업료 20% 감면 혜택을 적용받게 됐다.

양 기관은 이달 초 코로나19 상황을 감안해 별도의 행사 없이 서면으로 협약을 체결했다. 협약기간은 4년이며, 별도의 종료 통지가 없을 경우 자동 연장된다.

서울디지털대학교는 정규 4년제 사이버대학교로 현재 1만여명의 학생이 재학 중이다. 보건의료행정, 외식조리경영, 뷰티미용 등 30개 학과(전공)를 운영하고 있다.

이달 21일부터 2월17일까지 2021학년도 1학기 신입생을 모집한다.

구로구 관계자는 “최근 코로나19로 온라인 교육에 대한 수요가 증가함에 따라 이번 협약을 추진하게 됐다”며 “앞으로도 주민들의 자기계발과 배움의 욕구 충족의 기회를 확대하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

