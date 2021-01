[아시아경제 황준호 기자] 한국연구재단은 데이터정보센터장(CIO)에 정현석 화이자제약 아시아·태평양시장 클러스터 정보전략부(BT) 총괄 전무를 13일 선임했다.

재단은 기존 지식정보실을 CIO 중심의 데이터정보센터로 확대하고 이에 따른 효율적 정책수행과 정보기술 전략 수립, 정보시스템 관리·운영을 위해 민간 개방형 직위의 데이터정보센터장을 뽑았다.

정 센터장은 재단이 추진하는 사업에 필요한 정보·시스템 운영을 총괄하며, 재단이 보유한 각종 연구 데이터베이스를 활용한 학술연구 정책 수립 지원 등에 대한 업무를 2년간 담당하게 된다.

