박중훈·허재, 40년 절친…말타고 오는 자연인에 얼음 (안다행)

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 박중훈과 농구 감독 허재가 40년지기 우정을 드러냈다.

11일 방송된 MBC '안싸우면 다행이야'에서는 박중훈, 허재가 우정 여행을 떠났다.

MC안정환은 "제가 봤을 때 이 두 분이 큰 싸움이나 사고가 나지 않을까 싶다"며 "두 분 다 성격이 강하다. 강한 사람이 만나면 부러진다"고 말했다.

박중훈과 허재는 자연인이 사는 산 속으로 걸음을 옮겼다.

박중훈은 "우리가 고등학교 1학년 소풍에서 만났다. 허재가 앞반이고 내가 뒷반이었다"라며 첫 만남을 회상했다.

허재는 "등산은 고등학교 소풍 이후에 네가 대학교 들어와서 '깜보'라는 영화 찍을 때 이후로 처음이네"라고 말했다.

하지만 이내 1년 재수한 박중훈에 대해 "엄격히 따지면 네가 나보다 학번이 밑이니까 내가 형이다"라고 말했다.

두 사람은 용산 고등학교 35회 동기 동창이자 중앙대학교 동문이다. 두 사람은 배우와 농구선수라는 서로 다른 직업에도 40년간 절친한 관계를 이어오고 있다.

이야기 중 두 사람은 갑자기 놀라서 말을 멈추었다. 박중훈과 허재는 "저분인가...?"라며 당황해했다.

두 사람 앞으로 말을 탄 자연인이 등장했기 때문이다. 자연인은 "멀리 한양에서 귀한 손님들이 오신다고 해서 말을 타고 와봤다"고 전했다.

붐과 안정환도 크게 놀라며 "최초예요 최초"라고 전했다.

허재는 "어우 부유층이네 말도 있고"라며 놀라움을 드러냈다.

자연인은 말 광덕이를 소개하며 "여기가 광덕산이거든요 그래서 이름을 광덕이로 지었어요"라고 말했다.

