한진은 2020년 4분기 연결 기준 영업이익이 286억원으로 전년 동기 대비 15.8% 증가했다고 11일 공시했다. 같은 기간 매출액은 6015억원으로 11.8% 늘었다.

한편, 지난해 영업이익은 1110억원으로 22.4% 증가했고, 매출액은 2조2160억원으로 7.5% 늘었다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr