태광그룹 신입사원들의 '언택트' 배구 응원

[아시아경제 황윤주 기자] 태광그룹 공채 신입사원들이 언택트(Untact) 방식으로 계열사 흥국생명 여자프로배구단을 응원했다.

태광산업은 지난 8일 흥국생명 핑크스파이더스 배구단과 현대건설 배구단의 경기에 태광산업, 대한화섬, 흥국생명, 흥국화재, 티알엔, 티캐스트, 한국케이블텔레콤(kct) 등 그룹 공채 신입사원 56명이 전광판으로 실시간 응원을 펼쳤다고 10일 밝혔다.

태광그룹은 신입사원 입문과정의 일환으로 회사에 대한 소속감과 자부심을 고취하기 위해 매년 배구장 단체 관람 행사를 진행해왔다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 맞물려 현장 관람이 어려웠지만, 실시간 화상 프로그램을 통해 경기장을 직접 찾지 않고도 경기를 관전했다.

현재 신입사원들은 지난 5일 그룹 역사에 대한 북러닝을 시작으로 경영철학의 의미와 정도경영, 인재상 등 약 3주 일정의 비대면 교육을 받고 있다.

한편 이날 경기에서 흥국생명 선수들의 멋진 플레이가 나올 때마다 열광적으로 환호하며 힘을 실어줬다. 선수들 역시 좋은 경기력으로 상대팀을 제압해 3대0의 완승을 거뒀다.

