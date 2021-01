SK이노베이션, 美 배터리 지도 넓힌다

[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션이 미국 배터리 공장 건설을 위해 '그린본드'(Green Bond) 방식으로 1조원을 조달하기로 했습니다.

SK이노베이션은 지난달 이사회를 열고 미국 조지아주 배터리 제2공장 건설 투자금으로 1조900억원(약 9억8600만 달러) 규모의 그린본드를 조달하기로 했는데요.

그린본드는 신재생에너지, 에너지 효율화, 환경오염 예방 등 친환경 프로젝트에만 사용할 수 있도록 만들어진 특수목적 채권입니다.

SK이노베이션의 미국 전기차 배터리 자회사 'SK배터리아메리카'(SKBA)가 그린본드를 발행하고, SK이노베이션이 채무보증을 서는 방식으로 진행된다고 합니다. 그린본드는 이달 중 발행될 것으로 전해졌는데요.

그린본드를 통해 확보한 자금은 미국 조지아주 전기차 배터리 제2공장 건설을 위해 사용될 예정입니다.

지난해 착공한 제2공장은 11.7GWh(기가와트시) 규모로 2023년 양산을 목표로 하고 있습니다. 건설비는 총 15억달러(약 1조8000억원)로 추산되고 있습니다.

SK이노베이션은 지난해 4월 SKBA 주식을 사들이는 방식으로 미국 배터리 2공장에 8944억원을 투자했는데요. 이번 그린본드를 통해 나머지 1조원 규모의 공사비를 충당할 것으로 전해졌습니다.

SK이노베이션 관계자는 "그린 캐피탈을 성공적으로 조달한 것은 SK이노베이션의 배터리 사업이 친환경 미래사업으로서 가치와 성장성을 인정받은 것"이라고 말했습니다.

SK이노베이션은 2019년 국내 기업 중 처음으로 '그린론'(Green Loan)을 활용해 8000억원을 조달한 바 있습니다.

그린론은 전기차나 신재생 에너지 등 친환경 분야로 용도가 제한된 대출제도로, 금융기관 인증을 통해 사업의 친환경성을 인정받을 수 있고 유리한 조건으로 자금 조달이 가능합니다.

먼저 공사에 들어간 9.8GWh 규모 미국 조지아주 배터리 1공장은 최근 시험생산을 위한 준비가 완료됐고, 올해 상반기 중 시운전에 들어갈 것으로 전해졌다. 제1공장 양산 목표 시점은 내년 1분기입니다.

SK이노베이션은 미국 제 1·2공장을 바탕으로 2025년까지 연간 생산능력을 현재 19.7GWh 수준에서 100GWh까지 확대하고, 글로벌 전기차용 배터리 시장에서 3위 안에 진입하는 것을 목표로 하고 있습니다.

에너지 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 1∼11월 SK이노베이션의 글로벌 전기차(EV, PHEV, HEV) 탑재 배터리 사용량은 6.5GWh로, 전체의 5.5%를 차지해 5위를 기록했습니다.

