속보[아시아경제 임주형 기자] 경기 고양시는 8일 일산동구 한 정신병원 직원 3명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진됐다고 밝혔다.

고양시가 지난 5일 고위험군인 이 병원 종사자들을 대상으로 코로나19 선제 검사를 진행한 결과, 7일 밤늦게 3명의 직원이 양성 판정을 받았다.

이 병원에는 종사자 72명과 입소자 207명 등 총 279명이 있다.

방역 당국은 이 병원을 동일집단(코호트) 격리 조처하고, 입소자 207명에 대해 전수조사를 진행 중이다.

