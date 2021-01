[아시아경제 이민지 기자] 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 35,350 전일대비 650 등락률 -1.81% 거래량 116,954 전일가 36,000 2021.01.07 15:30 장마감 관련기사 [기업 자금조달]멕아이씨에스, 코로나19를 기회로…미국에 대규모 투자[e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일 close 는 운영자금 조달을 위해 30억 규모로 금융기관으로부터 단기차입금을 늘렸다고 7일 공시했다. 이는 자기자본대비 21%에 달한다.

