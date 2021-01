강동구 천호대로변 초고층 주상복합 타운 건립

성내5구역, 지상 42층 주상복합건물과 성내2동 주민센터 복합청사 건립... 성내동, 성내3구역~성내5구역~C3역세권활성화사업 시행으로 천호동과 균형발전

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 천호·성내재정비촉진지구 내 성내5재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업에 대한 사업시행계획을 인가, 이를 고시했다.

성내5재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업은 공공청사를 기부채납 받는 계획이 포함된 재정비촉진계획이 2020년 3월 26일 변경결정 고시(서울특별시고시 제2020-124호)됐다.

이어 지난해 7월 28일 서울특별시 건축위원회 심의 등 제반절차를 완료, 2020년12월24일 사업시행계획을 인가했다.

지하철 5호선 천호역과 강동역 사이에 위치한 성내5재정비촉진구역은 2024년에 준공이 완료되면 지하 7~지상 42층의 주상복합건물로 재탄생된다.

이와 함께 민·관 협치를 통해 마련한 공공청사(성내2동 주민센터 복합청사)를 기부채납 받아 성내2동 주민센터가 이곳으로 이전하게 된다.

성내2동 주민센터 복합청사는 지상 42층 주상복합건물(연면적 74,549.9㎡) 내 지하 2층 일부~지상2층 일부(연면적 5641.1㎡)에 배치되며, 공공청사 전면부에 공개공지를 설치·조성, 주민들이 이용할 수 있는 충분한 오픈 스페이스를 확보했다.

또 천호역 바로 옆에 위치한 성내3재정비촉진구역은 지상45층 주상복합건물(연면적 6만9709.7㎡)이 2024년 준공을 목표로 지난해 착공했다.

성내5재정비촉진구역과 연접한 천호지구단위계획구역 내 C3특별계획구역(일부)도 서울시 역세권활성화사업에 선정되고 토지등소유자의 동의율이 충족돼 도시정비형 재개발사업을 추진하게 된다.

이정훈 강동구청장은 “성내3구역~성내5구역~C3특별계획구역으로 이어지는 복합개발로 천호대로변의 성내동 지역이 천호동과 함께 중심상업지로 탈바꿈된다. 성내동과 천호동이 강동구의 명실상부한 상업·업무 중심지역으로 거듭나게 될 것을 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr