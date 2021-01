네이버, 디지털 헬스·블록체인 게임 스타트업에 투자

[아시아경제 부애리 기자] 네이버의 스타트업 양성조직 D2SF가 디지털 헬스·블록체인 관련 기업 2곳에 투자했다고 6일 밝혔다.

이번 투자 대상은 전자의무기록(EMR) 업체 '에이치디정션', 블록체인 기반 게임 엔진 개발사 '나인코퍼레이션'이다. 네이버 측은 "각 산업에서 이용자들이 데이터나 콘텐츠를 재생산 할 수 있는 혁신적 토대를 마련한 기업들"이라고 설명했다.

에이치디정션은 인공지능(AI) 진단 등 다양한 디지털헬스 솔루션과 연동 가능한 EMR 플랫폼 '트루닥'을 개발했다. 기존 EMR은 병원 내 독립 서버에 고립돼 있어 외부 연동이 어려웠고, 의료인들조차 쓰기 어려웠다. 트루닥은 병원 안팎을 연동한 끊김 없는 플랫폼으로 데이터 활용도를 높여 양질의 의료 서비스를 가능하게 한다. 트루닥은 올 상반기 중 정식 출시 예정이다.

나인코퍼레이션은 블록체인 기술을 활용해 게임 엔진 '립플래닛'을 개발한 회사다. 중앙 서버가 필요 없고 복잡한 형태의 다중접속역할수행게임(MMORPG)도 오픈 소스로 운영할 수 있어 이용자들이 콘텐츠 제작에 직접 참여할 수 있는 기반을 마련했다.

양상환 네이버 D2SF 리더는 "두 기업은 각자 몸담고 있는 산업 생태계가 확장될 수 있는 토대를 마련하고 있다"며 "에이치디정션은 의료 데이터 흐름을 원활하게 만들어 양질의 의료 서비스가 재생산될 수 있는 플랫폼으로, 나인코퍼레이션은 게임 콘텐츠 생태계의 혁신을 주도하는 팀으로 각각 성장해나갈 것이라 기대한다"고 말했다.

네이버 D2SF는 지금까지 총 59개 기술 스타트업에 전략 투자했으며 올해 네이버와 스타트업 간의 시너지를 더욱더 강화해 나갈 계획이다.

