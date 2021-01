[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 6일 아침 8시15분께 경북 경산시 진량읍 한 염장품 제조업체에서 탱크에 보관 중이던 암모니아 20ℓ가 누출됐다.

이 사고로 현장 근처에 있던 직원 1명이 손등에 상처를 입었다. 탱크에는 4t가량 암모니아가 있었지만, 출동한 소방대원이 신속하게 밸브를 잠가 추가 누출을 막았다. 현장에는 소방 특수장비 등 10여대와 소방인력 40여명이 투입됐다.

경찰과 소방당국은 업체 관계자를 상대로 정확한 사고 경위를 조사중이다.

