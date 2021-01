박종훈 경남교육감 “올해, 경남교육 대전환의 해로 만들겠다”

빅데이터·인공지능을 활용한 맞춤형 교육 실현

교사 행정업무 획기적 감축

초등돌봄부터 교육복지 강화

기후위기·환경재난에 대응하는 생태환경교육 강조

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 박종훈 경상남도교육감은 5일 본청에서 새해 기자간담회를 열고 2021년 경남교육 비전을 발표했다.

이날 기자간담회는 밀집도를 낮춰 코로나19를 예방하는 차원에서 일부 현장 참가자를 제외하고는 비대면 방식으로 진행됐다.

박종훈 교육감은 “코로나19로 디지털 기반의 삶이 가속화되는 등 급격한 사회 변화 속에서 교육도 대전환이 요구되고 있다”라고 전제하면서 “2021년을 경남교육 대전환의 해로 만들겠다”라는 포부를 밝혔다.

이를 위해 교실 수업, 학교 행정, 교육복지, 생태환경교육의 대전환을 이루어내겠다는 신년 구상을 밝혔다.

▲ 교실 수업의 대전환

먼저 수업 혁신을 위해 인공지능과 빅데이터를 활용한 학생 맞춤형 교육으로 교실 수업의 대전환을 이루겠다고 말했다.

인공지능과 빅데이터를 학습과 평가에 활용하는 미래교육지원플랫폼 ‘아이톡톡’을 올해부터 전 학교로 보급, 2024년까지 빅데이터 구축, 기능 고도화와 스마트 기기 보급을 병행해 경남의 모든 학교가 미래형 수업 환경을 갖추도록 할 것이라고 밝혔다.

아울러, 온·오프라인 연계 수업을 활성화하고, 수업의 빠른 정착을 위해 유연한 학사 운영을 지원하고, 학년별 수업 교재도 개발하겠다고 말했다.

▲ 학교 행정의 대전환

교무행정팀을 확대해 학교 행정의 대전환을 이루어내겠다고 밝혔다.

학교업무적정화를 위해 도내 모든 초등학교부터 방과후학교 및 교무행정 전담 인력을 추가로 배치, 2023년 중학교, 2026년 고등학교까지 확대를 검토하겠다고 했다.

또한 학교통합지원센터를 18개 전 교육지원청에서 운영해 학교폭력심의위원회, 방과후학교 및 숙박형 현장체험학습, 학교시설 유지 및 보수 지원 등 학교에서 부담을 가지는 업무를 학교통합지원센터로 대폭 이양해 학교가 교육과정 운영과 학생 교육 활동에만 집중할 수 있도록 하겠다고 말했다.

▲ 교육복지의 대전환

교육격차 극복을 위해 보편교육의 질을 높이는 동시에 맞춤형 교육복지의 수준 향상, 지역 거점통합돌봄센터를 시범 운영해 돌봄에서 시작하는 교육복지의 대전환도 이루겠다고 밝혔다.

이를 위해 창원 명서초등학교에 독립된 운영체제를 갖춘 거점통합돌봄센터를 만들어 다양하고 질 높은 프로그램을 운영할 것이라고 말했다.

아울러 코로나19 상황의 장기화에 대비해 기초학력보장사업을 내실 있게 추진하고 교육복지안전망 사업을 확대, 작은 학교 살리기 사업도 지속 추진해 농산어촌 지역, 도시 원도심 지역의 교육 취약성을 해소하는 데도 힘을 쏟겠다고 했다.

▲ 생태환경교육의 대전환

마지막으로 기후 위기와 환경재난이 교육의 위기로 이어지지 않도록 우리 아이들의 질 높은 삶을 보장하는 생태환경교육의 대전환을 이루겠다고 밝혔다.

학교를 재구조화를 위해 본청에 ‘기후환경교육추진단(가칭)’을 신설, 40년 이상 노후 학교의 50%를 개축 또는 리모델링하는 ‘그린 스마트 스쿨’ 사업을 통해 에너지 자립형 학교, 생물 다양성이 높은 생태 공간, ‘탄소중립’을 실현하는 생태적인 미래형 학교 모델을 선보이겠다고 말했다.

끝으로 박종훈 교육감은 “현재의 위기 속에서 미래의 기회를 만들어 온 것은 경남교육의 저력이라고 생각한다. 경남교육이 바뀌면 대한민국 교육이 바뀐다는 믿음으로 대한민국의 교육 변화를 주도하겠다”라며 올해 경남교육의 도전에 도민들의 성원과 지지를 당부했다.

