롯데마트, 설 앞두고 최고등급 축산 선물세트 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 고향에 방문하지 않고 선물만 전달하는 고객들을 위해 프리미엄 축산 선물세트를 선보인다고 5일 밝혔다.

지난해 추석 롯데마트에서는 10만원 이상 축산 선물세트 매출이 전년 추석 대비 9% 신장했다. 코로나19 영향으로 추석에 고향에 가지 못하자 선물로 마음을 전한 것으로 롯데마트는 보고 있다.

이에 롯데마트는 2021년 설 선물세트의 콘셉트를 ‘2021년 희망 어게인, 설레는 그날’로 잡아, 어려운 상황 속에서도 서로를 응원하며 희망을 줄 수 있는 선물세트를 준비했다.

먼저 지난해 3월 첫 선을 보인 한우 최고 등급인 ‘1++(9)[투뿔넘버나인]’을 마련했다. ‘투뿔넘버나인’은 2019년 12월 농림축산식품부에서 한우 등급 세분화 이후 롯데마트에서 판매하기 시작한 제품으로, 특히 전체 소고기 도축 물량 중 약 7% 정도만 나올 만큼 희소성이 높은 상품이다.

대표 상품으로 ‘어나더 레벨 무항생제 지리산 순우한 한우 1++ No.9 세트 1호’를 선보인다. 해당 세트는 등심, 채끝, 안심·부채살로 구성된 세트로, 사전 예약하는 고객 대상 90세트 한정으로 59만원에 판매한다. 등심, 국거리·불고기로 구성한 ‘어나더 레벨 무항생제 지리산 순우한 한우 1++ No.9 세트 2호’를 사전 예약 고객 대상 39만원에 준비했다.

해당 제품에는 브랜드 스토리와 지리산 순우한 한우 명품인증이 기재된 리플렛을 동봉해 선물세트의 가치를 높였으며, 선물을 받는 고객도 안심하고 먹을 수 있다.

이 외에도 ‘호반칡소 한우 선물세트 1호’, 소용량으로 포장한 ‘한우 한끼 스테이크 세트’도 판매한다.

윤병수 롯데마트 신선2부문장은 “코로나19 장기화로 고향에 내려가지 못하는 고객들이 늘면서 프리미엄 선물에 대한 수요가 높아지고 있다”며 “귀한 분께 믿고 먹을 수 있는 최상의 맛을 선물해보시기 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr