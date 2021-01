아스트라제네카 백신 첫 접종자는 82세 할아버지(종합)

[아시아경제 조현의 기자] 옥스퍼드대와 아스트라제네카가 공동 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 최초 접종 기록은 옥스퍼드 토박이 출신의 한 고령의 남성에게 돌아갔다.

4일(현지시간) BBC 방송에 따르면 이날 오전 신장병 투석 환자인 브라이언 핑커(82)씨가 옥스퍼드 대학병원에서 아스트라제네카 백신을 맞았다.

핑커씨는 아스트라제네카 백신 1호 접종자가 돼 "매우 기쁘다"고 밝혔다.

잉글랜드 남부 옥스퍼드에서 나고 자란 그는 "백신이 옥스퍼드에서 개발돼 매우 자랑스럽다"며 "올해 있을 아내 셜리와의 결혼 48주년 축하를 기대할 수 있다"고 말했다.

핑커씨를 접종한 샘 포스터 옥스퍼드 대학병원 최고간호책임자는 "백신이 개발된 곳에서 불과 수백m 떨어진 이곳에서 첫 번째 옥스퍼드 백신을 접종할 수 있게 돼 매우 영광"이라고 말했다.

영국에서는 아스트라제네카 백신을 사실상 '자국 백신'으로 여기고 있다. 영국 정부는 아스트라제네카 백신 1억 회분을 입도 선매, 여러 백신 후보 중 가장 많은 물량을 확보했다.

아스트라제네카 백신 53만 회분은 이미 전국 병원 등으로 운송돼 이날 옥스퍼드와 런던, 서식스, 랭커셔, 위릭셔 등에 있는 6개 대형병원에서 접종을 시작했다. 전국 수백 곳의 지역보건의(GP) 병원과 요양원 등에서도 곧 백신 접종을 시작할 예정이다.

맷 행콕 보건장관은 아스트라제네카 백신 접종이 팬데믹(세계적 대유행) 대응에 있어 "중요한 순간"이라며 "앞으로 몇 주간 힘들겠지만, 이것이 밖으로 나가는 길"이라고 말했다.

보건부는 이달 말까지 모든 요양원 거주자가 백신 접종을 완료할 수 있도록 할 것을 GP와 지역 백신 서비스 관계자들에게 지시했다.

현재 영국 전역 730곳에서 백신 접종이 이뤄지고 있다. 보건부는 이번 주 내에 1000곳을 돌파할 것이라고 전망했다. 행콕 장관은 1차 물량에 이어 다음 주 접종에 이용할 백신 물량이 이번 주 초 운송될 예정이라고 전했다.

정부는 영하 70도의 초저온에서 저장 및 보관해야 하는 화이자-바이오엔테크 백신과 달리 아스트라제네카 백신은 일반 냉장고 온도에서 보관이 가능한 만큼 접종이 훨씬 수월하게 이뤄질 것으로 보고 있다.

영국은 지난달 8일 전 세계 최초로 화이자-바이오엔테크 백신 접종을 시작, 이미 100만명 이상을 접종했다.

아스트라제네카 백신 접종 개시는 영국이 코로나19 변이로 인한 확산세를 제어하지 못하는 가운데 이뤄져 주목된다. 영국의 전날 코로나19 일일 신규 확진자는 5만4990명으로 6일째 5만명대를 기록했다.

보리스 존슨 총리는 이처럼 바이러스 확산세가 지속되자 전날 더 강력한 제한조치가 필요할 수도 있다고 밝혔다. 제1야당인 노동당의 키어 스타머 대표는 아예 3차 봉쇄조치를 도입할 것을 촉구했다.

