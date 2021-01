[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장이 새해를 맞아 4일 서울 동작구 국립서울현충원과 중구 경찰기념공원을 찾아 참배했다.

김 청장은 이날 오후 2시20분 서울현충원을 찾아 현충탑에 헌화·분향하고 순국선열과 호국영령, 순직경찰관들의 넋을 기렸다. 김 청장은 방명록에 "경찰개혁을 차질없이 완수하고 든든한 이웃경찰, 당당한 책임경찰, 따뜻한 공감경찰로 도약해 국민의 기대와 성원에 부응하겠습니다"라고 썼다.

이날 참배에는 본청 및 서울경찰청 간부 등이 참석했다. 경찰청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 참배인원을 최소화하고 현충탑 외 별도 묘역 및 경찰충혼탑 등 참배를 금지 조치했다고 밝혔다.

