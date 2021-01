5명 이상 사적으로 모이는 것을 금지하는 조치가 전국으로 확대된 4일 점심시간 서울 중구 명동 거리가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 썰렁하다. /문호남 기자 munonam@

