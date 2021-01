자가격리자 포함 지하 클럽에서 새벽까지 술판

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 부산에서 집합 금지 행정 명령을 위반하고 새벽까지 술판을 벌이던 20대 업주와 손님 70명이 무더기로 적발됐다.

부산 부산진경찰서는 감염병예방법 위반 혐의로 부산진구 A 클럽 업주 B(20대·남) 씨와 이곳을 이용한 손님 70명을 적발했다고 3일 밝혔다.

경찰에 따르면 업소 안에는 손님 70명은 집합 금지 행정명령을 어기고 이날 오전 2시 53분까지 음악을 틀고 술을 마신 것으로 확인됐다.

업주는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 손님을 모집한 것으로 알려졌다. 이들은 영업 행위를 들키지 않기 위해 문 앞에 문지기를 배치하는 등 범행에 치밀함을 보였다.

감시하다 경찰이 오면 내부에 연락해 손님을 뒷문으로 빼돌리는 식이었다. 실제 신고를 받은 경찰이 출동, 인근을 수색하자 손님들은 업소 뒷문으로 빠져나왔다.

수십 명의 인파가 솟아 나오는 장면을 포착한 경찰은 출입문을 통제 후 인근에 있는 경력을 추가 동원해 붙잡았다.

심지어 손님 중에는 20대 자가격리 대상자 1명이 포함돼 있었다. 경찰은 수칙을 어긴 자가격리 대상자를 관할 지자체에 통보하고 구청은 이를 고발할 예정이다.

