"AS부품 공급 혁신" 현대모비스, 실시간 자원관리 시스템 '맵스' 구축

[아시아경제 김지희 기자] 현대모비스가 현대기아자동차의 AS부품 공급 효율성을 높이기 위해 데이터 기반 통합정보시스템인 '맵스(MAP)'를 새롭게 구축하고 운영을 시작했다고 3일 밝혔다. 이 시스템은 물류센터를 비롯한 국내 3만5000여개 부품대리점과 정비업소, 해외 200여개 국가의 딜러 1만6000여명 등 10만여명이 부품구매와 물류, 품질관리를 위해 사용하게 된다.

현대모비스는 신규 시스템으로 전 세계 부품생산과 물류 이동과정을 실시간으로 확인할 수 있게 됐다. 이를 통해 불필요한 운송비용을 절감하고, 해외 현지에서도 데이터를 기반으로 신속한 의사결정을 내릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현대모비스는 현대기아차의 양단산 300여 차종에 필요한 AS부품을 공급하고 있으며, 관리품목은 300만종에 이른다.

최첨단 유통플랫폼 구축과 함께 머신러닝, 블록체인 등 4차 산업 신기술도 선제 도입했다. 물류과정에서 발생하는 방대한 데이터를 효율적으로 분산 관리하고 돌발상황을 사전 예측하는 기술이다.

맵스에 적용한 머신러닝은 부품공급 지연 여부를 사전에 예측한다. 50여가지 변수를 분석해 갑작스러운 글로벌 물류환경 변화나 재고상황 등을 인공지능 알고리즘이 미리 판단해 알려주는 식이다. 이를 통해 부품을 생산하는 협력업체는 생산 및 재고에 능동적으로 대처할 수 있으며, 부품을 판매하는 대리점과 해외딜러는 실시간 반영된 정보를 바탕으로 효율적인 고객서비스 제공이 가능하다.

블록체인 기술은 정품 인증관리 시스템에 시범 적용한다. 각 유통 단계에서 생산한 정품정보를 분산 관리함으로써 최종 소비자도 제품 포장의 QR코드를 스캔하면 정품 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 한다. 신흥국 등 일부 국가에서 불법 모조부품을 유통하는 사례가 발생하고 있는 가운데 ‘짝퉁부품’을 차단해 AS부품 품질 확보에 도움이 될 것으로 기대된다.

아울러 블록체인은 AS부품 정보의 투명성을 필요로 하는 차량 정비나 보험 등 분야에서도 활용될 전망이다. 정비업소에 차량을 입고하면 차량 번호를 스캔만 해도 필요한 부품을 찾아주거나 정비내역을 고객에 전송할 수 있다. 일반 차량 소유주들에게는 모바일앱을 통해 정비 이력을 관리하는 차계부 형태의 유지보수 기능도 제공할 방침이다.

이상열 현대모비스 MAPS TFT담당 상무는 “글로벌 현대기아차 이용 고객에게 향상된 AS부품 공급 서비스를 제공하기 위해 4차산업 등 IT 신기술을 선제적으로 도입했다”며 “앞으로도 자율주행과 전기차 등 미래차 모빌리티 서비스에 특화된 물류 플랫폼 구축에 매진하겠다”고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr