[아시아경제 조성필 기자] 셀트리온을 시가총액 48조원의 대형 바이오 기업으로 일궈낸 서정진 회장이 31일 회장직에서 물러난다.

셀트리온 관계자는 이날 "서 회장은 은퇴 후 유비쿼터스 헬스케어(원격진료) 분야 스타트업을 창업할 계획이다"라고 말했다. 서 회장은 내년 3월 주주총회에서 신임 이사회 의장이 선출될 때까지는 공식 직함을 유지하지만, 업무상으로는 사실상 오늘까지만 회장직을 수행한다.

서 회장은 셀트리온을 지난해 말 연결 기준 매출 1조1285억원, 영업이익 3781억원의 대형 바이오기업으로 만들었다. 셀트리온은 이날 기준 시가총액이 48조4642억원이다. 2008년 9월 오알켐을 인수합병해 우회상장한지 12년 만에 50배 가까이 몸집을 불렸다.

