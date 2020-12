정부, 모더나 백신 구매계약 끝내…총 5600만명분 수급 확정(종합)

질병청, 모더나 백신 2000만명분 내년 2분기 도입

코박스·아스트라·화이자·얀센 이어 최종 마침표

"수급 위험분산…내년 1분기부터 순차 접종"

[아시아경제 최대열 기자, 김흥순 기자] 정부는 모더나와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 선구매 계약을 맺었다고 31일 밝혔다. 이번 계약을 마지막으로 우리 정부가 확보하기로 한 5600만명분 백신에 대해 모두 계약을 마무리지었다.

이날 계약은 앞서 지난 28일 문재인 대통령과 스테판 반셀 모더나 최고경영자(CEO)간 합의에 따른 것으로 이후 계약서 문구 등을 협의왔다. 이날 계약에 따라 우리 정부는 모더나 백신 4000만도즈(도즈는 1회분, 2000만명분)를 2분기까지 받기로 했다. 이 백신은 간격을 두고 두 차례 접종해야 한다.

당초 우리 정부는 이 회사 백신을 2000만도즈 정도 사기로 했었는데 두 배로 늘렸다. 화이자ㆍ바이오엔테크에 이어 전 세계에서 두번째로 개발한 백신으로 메신저RNA라는 새로운 기술이 적용됐다. 초저온 상태에서 유통해야 하고 보관이 까다로워 실제 접종이 널리 이뤄지기까지는 적잖은 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

5600만명분 백신 국내 수급 확정

전 인구 접종가능물량

이번에 모더나와 계약을 끝냄으로써 수급계약을 모두 끝냈다. 기존 공동개발ㆍ구매 프로젝트 코박스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통한 백신 2000만를도즈를 시작으로 아스트라제네카 2000만도즈, 화이자 2000만도즈, 얀센 600만도즈 등 총 1억600만도즈 백신 구매 계약을 끝냈다.

얀센 백신은 한 번만 접종해도 되며 나머지는 모두 두 차례 접종해야 한다. 인구로 치면 5600만명분으로 우리 국민 전체가 맞을 만한 백신을 확보했다. 다만 코박스 퍼실리티를 통한 백신이 어떤 제조사 제품인지 확정되지 않았고 얀센 백신의 경우 아직 최종 개발을 끝내지 않아 실제 국내에 들어오는 물량은 달라질 수 있다.

정부는 당초 국내 기업과 위탁개발ㆍ생산계약을 맺은 노바백스나 화이자의 백신을 국내에 들여오는 방안을 검토중인 것으로 전해졌으나 정은경 질병관리청장은 이날 브리핑에서 현재로선 추가 구매를 검토중이지 않다고 밝혔다.

개별 제조사와 협상한 선구매 백신 가운데 가장 빠른 게 아스트라제네카로 내년 1분기로 예상된다. 얀센과 모더나 2분기, 화이자 3분기로 결정됐다. 실제 생산ㆍ제조과정에서 문제로 바뀔 수는 있다. 정부는 국내 코로나19 유행이 지속되는 점을 감안, 국내 공급시기를 앞당기는 방안도 각 제조사와 협의중이라고 전했다.

정 청장은 "백신 제조방법이나 제조업체를 각기 다르게 해서 위험을 분산할 수 있게 포트폴리오를 마련해 백신구매를 추진했다"며 "일단 백신 계약은 완료됐고 내년부터 백신접종이 차질없이 신속하게 안전하게 진행할 수 있게끔 세부적인 실행방안 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr김흥순 기자 sport@asiae.co.kr