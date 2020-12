모더나까지 코로나19 백신, 5600만명분 확보…언제 들어오나(상보)

[아시아경제 최대열 기자, 김흥순 기자] 정부가 미국 제약회사 모더나와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 2000만명분에 대한 구매 계약을 마무리하면서 우리나라는 코로나19 백신 물량 총 5600만명분을 확보하게 됐다. 이들 백신은 내년 1분기부터 3분기까지 순차적으로 도입될 예정이다.

질병관리청은 31일 브리핑을 통해 모더나 백신 2000만명분(4000만회분)에 대한 선구매 계약을 완료했다고 밝혔다. 당초 정부가 계획한 모더나 백신 구매 물량은 1000만명분이었으나 이보다 두 배로 늘었다. 앞서 청와대는 문재인 대통령이 지난 28일 스테판 반셀 모더나 최고경영자(CEO)와의 영상통화에서 2000만명 분량의 코로나19 백신을 공급하기로 합의했다고 밝혔다.

이로써 우리나라가 공식 확보한 코로나19 백신은 총 5600만명분으로 늘었다. 앞서 정부는 아스트라제네카와 1000만명분, 얀센과 600만명분, 화이자와 1000명분의 공급 계약을 완료했고, 백신 공동구매와 배분을 위한 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티(COVAX facility)'를 통해서는 우선 1000만명분을 공급받기로 했다.

정은경 질병관리청장은 "정부가 구매한 백신 5600만명분은 우리나라 전체 인구의 100%를 초과하므로 통상적인 집단 면역을 확보하는 데 충분한 물량"이라고 설명했다.

선구매한 백신은 내년 1분기 아스트라제네카를 시작으로 얀센과 모더나는 2분기, 화이자는 3분기에 순차적으로 도입될 예정이다. 모더나 백신의 공급 시기도 기존 예상한 3분기에서 앞당겨졌다.

정 청장은 "정부는 국내 코로나19 유행이 지속되고 있기 때문에 백신의 공급시기를 앞당기기 위해 지속적으로 노력하고 있다"고 말했다. 백신 접종 시기와 관련해서는 "(내년)1분기부터 예방접종을 시작하되 두 번씩 접종해야 하는 상황을 고려해야 한다"며 "2, 3분기에 시작을 해서 3분기 말 정도에 1차 접종을 완료하고, 또 일정기간을 두고 2차 접종까지 마무리하는 그런 일정으로 계획을 마련하고 있다"고 설명했다.

정부는 현재 수립 중인 접종계획에 대해 내년 1월 중 발표할 예정이다.

