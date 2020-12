동부구치소발 집단감염 확산… 강원북부교도소 이감 5명 추가 확진

[아시아경제 조성필 기자] 서울 동부구치소 직원·수용자를 상대로 실시한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 4차 전수조사 결과 수용자 126명이 추가 확진된 데 이어 강원북부교도소로 이송된 수용자 5명이 추가 확진됐다.

31일 법무부에 따르면 동부구치소에서 강원북부교도소로 이송된 수용자 126명 중 5명이 최근 추가로 코로나19 확진 판정을 받았다. 이날 오후 5시 기준 전체 교정시설 확진자 수는 968명으로, 수용자가 929명이고 직원이 39명이다. 이 가운데 서울 동부구치소 관련 확진자 수는 수용자 902명, 직원 21명 등 총 923명이다. 기관별 확진 수용자는 동부구치소 535명, 경북북부2교도소 345명, 광주교도소 21명, 남부교도소 16명, 서울구치소 2명, 강원북부교도소 6명 등이다.

법무부는 교정시설 내 코로나19 확산을 차단하기 위해 이날부터 2주간 전 교정시설에서 사회적 거리두기 3단계를 시행하기로 했다. 다음 달 13일까지 2주간 수용자 일반 접견이 전면 중단된다. 변호인 접견도 불가피한 경우에만 허용된다. 작업이나 교육 등도 중단된다.

