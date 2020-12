코이카, '공공부문 정규직 전환' 부문 고용노동부 장관 표창

자회사 설립 후 고용안전성, 전문성 확보를 위한 노력

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 고용노동부 주관 일자리 창출 정부 포상 중 ‘공공부문 정규직 전환 부문’ 장관상을 수상했다고 31일 밝혔다.

코이카는 2018년 6월부터 노·사·전문가협의회를 구성한 후 실무협의를 포함해 총 30회가 넘는 노·사간 대화를 통해 용역 근로자 302명을 정규직으로 전환시켜왔다. 전환자 직접투표를 거쳐 2019년 초 자회사 코웍스를 설립했다.

이후 고용노동부로부터 바람직한 정규직 전환 우수사례로 선정되고 일자리 창출 유공 국무총리상 등을 수상하며 모범적인 자회사 전환·운영 사례로 자리 잡았다.

또한 고용안정성과 공공성·경영독립성과 책임성·전문성 확보를 위한 노력을 지속하는 가운데 모회사의 책임 있는 100% 출자 지원을 통해 자회사 직무급 전원 도입과 노동이사제·합리적 임금, 승진 체계 구축 등의 성과를 거두었다.

지난 6월 코이카와 코웍스 양사 노조대표의 4자간 모-자회사 경영협약 체결 역시 괄목할만한 성과다. 이 협약을 통해 코이카는 자회사가 지속적으로 근로자의 처우를 개선할 수 있도록 독립적인 경영을 존중하고, 합리적인 운영을 지원해 지속가능한 경영 안정화에 힘을 보태겠다는 의사를 밝힌 바 있다.

양 사는 협약에 따라 모·자회사 노사공동협의회를 구축해 양 사 근로자의 노동 조건, 근로 환경, 노동자 복지 등 공동 이익 증진에 관한 사항을 꾸준히 논의해 나갈 예정이다.

이번 수상과 관련해 손혁상 코이카 이사장은 “그간 정부의 바람직한 자회사 운영모델에 맞춰 자회사를 설립, 운영해 온 기관의 노력이 높게 평가 받아 매우 기쁘고 자랑스럽게 생각한다”며 “그동안 자회사 전환 과정에서 노고를 같이 한 코웍스 임직원분들께 진심으로 감사를 표한다”고 말했다.

