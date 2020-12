[아시아경제 조성필 기자] 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 500 등락률 +4.42% 거래량 934,178 전일가 11,300 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 태영건설, 2487억원 규모 포항 장성동 주택 재개발 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일태영건설, 1408억 규모 군포역 복합개발사업 공사 수주 close 은 서울 성동구 용답동 청년주택 신축공사를 수주했다고 31일 공시했다.

계약금액은 1510억2500만원으로 지난해 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 500 등락률 +4.42% 거래량 934,178 전일가 11,300 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 태영건설, 2487억원 규모 포항 장성동 주택 재개발 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일태영건설, 1408억 규모 군포역 복합개발사업 공사 수주 close 매출액 대비 3.85%에 해당하는 규모다. 공사기간은 실착공일로부터 43개월이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr