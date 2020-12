[신년사]윤석헌 금감원장 "사모펀드 규제 완화 막지 못해 유감"

"금융감독체계, 심도 있는 논의 필요"

"국가위험 관리로서의 역할 다해야"

[아시아경제 조강욱 기자] 윤석헌 금융감독원장이 31일 "지난 2014년과 2015년 당시 사모펀드 규제완화가 논의될 때 우리가 좀 더 소신껏 ‘브레이크’를 밟았어야 했는데 유감스럽게도 그러지를 못했다"며 아쉬움을 토로했다.

윤 원장은 이날 발표한 신년사에서 이 같이 말하며 "주기적으로 반복되는 금융사고를

효과적으로 방지하고 이를 통해 금융에 대한 신뢰를 회복하기 위해서 어떤 것이 효과적인 금융감독체계인지 심도 있는 논의가 필요하다"고 강조했다. 학자 시절부터 소신인 '금감원 독립론'을 신년사에서도 재차 강조한 것이다.

그는 국가위험 관리자로서 역할을 하겠다고 했다. 이를 위해 ▲금융시스템 복원력 강화 ▲금융중개 역량 강화 ▲금융소비자보호와 포용금융 강화 ▲지속가능 금융혁신 지원 등을 중점적으로 추진한다는 계획이다.

윤 원장은 금융시스템의 복원력 강화를 위해 "금융회사의 손실흡수 능력 제고를 촉구해 충당금을 충분히 적립하고, 자본관리를 강화하도록 하며 내부통제와 리스크관리에도 소홀함이 없도록 지도하겠다"고 말했다.

이는 우리 경제와 사회의 안전판으로서 금융이 본연의 역할을 다할 수 있도록 상시적 준비태세를 갖추게 하려는 것이라는 설명이다.

또 그는 "포스트 코로나 시대 새로운 산업의 발전과 장기적 성장기반 마련을 위해서는

효율적 금융중개로 이를 뒷받침하는 것이 반드시 필요하다"면서 "종합금융투자사업자의 기업에 대한 자금지원 기능 확대를 유도하고 사모펀드가 건전한 모험자본 공급원으로서 제 역할을 다하도록 지원하겠다"고 했다.

금융소비자보호와 포용금융을 지속해서 강화해 나간다. 자영업자와 취약차주들에 대한 채무조정제도를 미리 정비해두고 금융 및 경영컨설팅 지원의 확대를 유도한다는 방침이다.

윤 원장은 지속가능 금융혁신을 위한 기반 구축을 지속적으로 추진할 계획이다. 금융의 디지털화가 가속화되고 있는 가운데 공정경쟁 기반 마련은 물론, 디지털화에 따른 리스크 관리에도 만전을 기하겠다는 복안이다.

그는 '뜻이 강하지 못하면 지혜에 도달할 수 없고 말이 미덥지 못하면 행동이 과감할 수 없다'는 묵자의 말을 인용하며 "그 누구도 대신할 수 없는 ‘국가위험 관리자’로서의 소임을 마음에 새기자"고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr