[신년사]정세균 국무총리 "코로나 백신·치료제 도입계획 차질없이 실행"

"경제 회복의 불씨 더 크게 살린다"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 31일 신년사에서 "백신과 치료제 도입 계획을 차질없이 실행해 나가겠다"고 밝혔다.

정 총리는 "눈에 보이지 않는 바이러스로, 자유로웠던 일상이 얼어버렸지만 우리는 연대와 협력, 양보와 배려로 최악의 시련을 극복해내고 있다"며 "국민 한분 한분이 대한민국의 품격과 저력을 보여주셨다"고 말했다.

이어 "방역 전선에서의 사투로 다행히 경제지표는 나아지고 있지만, 지난해 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 양호한 경제 성장률을 기록했음에도 우리가 체감하는 현실은 한겨울 삭풍처럼 차갑기만 하다"고 했다.

정 총리는 "새해앤 국민이 지켜 온 희망의 불씨를 정부가 앞장서서 살리고 키워내겠다"고 선언했다.

그는 "우선 백신과 치료제 도입 계획을 차질없이 실행해 나가겠다"며 "국민이 함께하는 참여방역의 에너지를 모아 이번이 코로나19와 싸우는 마지막 겨울이 되도록 온 힘을 기울이겠다"고 강조했다.

정 총리는 "소중히 품어온 경제 회복의 불씨도 더 크게 살리겠다"고 말했다.

그는 "통계지표의 반등을 넘어 우리 삶에 훈훈한 온기가 퍼져나갈 수 있도록 더불어 잘 사는 포용경제, 선도형 경제로 거듭나겠다"고 했다.

