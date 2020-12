아시아나 새 대표이사에 정성권…임원진 대거교체

주요계열사 사장단 대거 교체

[아시아경제 유제훈 기자] 아시아나항공의 새 대표이사에 정성권 중국지역본부장(전무)가 내정됐다. 이밖에 주요 계열사의 최고경영자(CEO)가 대폭 교체되는 등 쇄신인사가 단행됐다.

아시아나항공은 신임 대표이사로 정 전무를 부사장으로 승격 및 내정했다고 31일 밝혔다. 정 내정자는 지난 1988년 입사해 재무, 기획, 영업, 인사 및 노무 등을 담당한 항공 전문가다.

또 에어부산 대표엔 안병석 전무, 아시아나에어포트 대표엔 남기형 상무(전무승격), 에어서울 대표엔 조진만 상무, 아시아나IDT엔 서근식 상무(전무승격)을 각각 신임 대표이사로 내정했다.

이외에 아시아나항공은 이번 인사에서 임원 직책 7개를 축소하고, 조직 분위기 쇄신 차원에서 15명의 임원(사장 3명, 부사장 3명, 전무 6명, 상무 3명 등 총 15명)이 전격 퇴임했다. 이에 따라 아시아나항공은 8명의 추가 임원을 선임했다.

아시아나항공은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 외부요인으로 인해 침체된 조직문화를 활성화 하고 현재 진행 중인 항공사 통합계획을 원활히 수행하기 위해 모든 대표이사와 상당수 임원을 교체하는 쇄신인사를 단행했다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr