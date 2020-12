손학규 “文대통령이 할 일은 ‘국민 통합’…MB·朴 사면해야”

“文대통령·윤석열, 참회의 시간 가져야”

“바른미래당 실패, 제 정치적 열정이 무너진 한해”

“다당제·연합정치 위한 선거제도 개혁 이뤄내야”

[아시아경제 임춘한 기자] 손학규 전 바른미래당 대표는 31일 문재인 대통령을 향해 “2020년, 참으로 어려웠던 한 해를 우리는 참회로 마감해야 한다”며 “문재인 대통령부터 참회해야 한다. 대통령이 할 일은 국민 통합”이라고 이라고 밝혔다.

손 전 대표는 이날 페이스북에서 “저는 오늘 문 대통령에게 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령의 사면을 권한다”며 “법적인 제약이 있으면 우선 석방부터 하고 가장 빠른 시일 내에 사면 절차를 진행하라. 이것이 문 대통령 참회의 시작”이라며 이같이 말했다.

그는 “(문 대통령은) 윤석열 사태로 지셨으면 그걸 겸손하게 받아들여야 한다”며 “인사권자로 국민 앞에 사과한다고 말했지만 법무부 장관 후속 인사는 계속 싸움을 키우겠다는 것으로 밖에 읽히지 않는다. 솔직하고 진솔해야 한다. 그러면 국민이 뒷받침한다”고 밝혔다.

이어 “윤석열 검찰총장도 참회의 시간을 가져야 한다. 적폐청산의 선봉장으로 문재인 정권에게 발탁되었다면 이제는 미래를 향해 통합의 길로 나가야 한다”며 “검찰이 혹시 국민의 생활이나 국가의 이익을 위해 해가 되는 것이 없었는지는 천천히 그리고 심각히 생각해보라”고 덧붙였다.

손 전 대표는 “저는 그동안 조용히 지냈다. 제가 지은 죄가 많은데 무슨 말을 할 게 있겠나”라며 “저의 부족을 탓하며 참회의 시간을 보내고 있다”고 말했다.

손 전 대표는 “제가 2016년 강진에서 나와서 제7공화국을 표방하며 제3의 길을 찾았을 때 대한민국에 새로운 정치의 길을 열고자 하는 열망에 차 있었다. 그러나 다 물거품이 됐다”며 “선거제도 개편 과정에서 연동형 비례대표제는 누더기가 되고, 그것마저도 거대 양당의 비례위성정당 창당으로 무력화됐다. 제3지대는 바른미래당의 실패로 좌절됐고, 손학규는 ‘노욕’으로 비하되고 말았다”고 밝혔다.

손 전 대표는 “2020년은 저의 정치적 열정이 이렇게 덧없이 무너져버린 한 해였다. 그러나 제7공화국을 건설해서 ‘저녁이 있는 삶’을 구현하고자 했던 저의 꿈은 그냥 버려질 수 없는 우리 정치의 이상”이라며 “다당제와 연합정치 그리고 이를 위한 선거제도의 개혁은 반드시 이뤄야 할 대한민국의 과제”라고 말했다.

