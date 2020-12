[아시아경제 이민지 기자] 우리산업 우리산업 215360 | 코스닥 증권정보 현재가 23,800 전일대비 4,050 등락률 +20.51% 거래량 7,645,536 전일가 19,750 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 우리산업, 전기차 테마 상승세에 8.03% ↑우리산업, 전기차 테마 상승세에 7.23% ↑4분기 15%↑ ‘코스닥150’… 다음달 정기변경 관심집중 close 은 현저한 시황변동에 관한 거래소의 조회공시 요구에 대해 별도로 공시할 중요한 정보가 없다고 31일 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr