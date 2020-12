[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구 상무1동주민센터 직원이 코로나19 확진 판정을 받아 센터가 일시 폐쇄 조치됐다.

31일 서구에 따르면 전날 상무1동주민센터 직원 A씨(광주 1081번)가 확진됐다.

A씨는 같은 날 앞서 가족(1074번)이 확진 판정을 받자 코로나19 검사를 받았다.

A씨가 확진됨에 따라 동료 직원 16명도 진단검사를 받아 모두 ‘음성’이 나왔지만 내년 1월 13일까지 자가격리에 들어갔다.

주민센터는 내년 1월 3일까지 일시 폐쇄하고 4일부터 13일까지 서구청 직원이 파견돼 업무 공백을 해소할 방침이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr