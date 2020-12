노영민 靑 비서실장 "세척 얼음, 하루 아침에 만들어지지 않아"

노영민 "최고의 대통령 모셨던 지난 2년 영광스러운 시간"…김종호 "엄중한 시기에 국민께 심려 끼쳐 죄송"

[아시아경제 류정민 기자] "이임하면서 간단한 한마디 드리고 싶다. 빙동삼척비일일지한'(氷凍三尺非一日之寒)…." 노영민 대통령 비서실장은 31일 고사성어를 인용해 국정운영에 대한 교훈을 전했다.

노 실장은 이날 오후 춘추관에서 이임사를 전하면서 세척의 얼음은 하루 아침에 만들어지지 않는다는 의미를 지닌 빙동삼척비일일지한이라는 고사성어를 인용했다.

노 실장은 "얼음이 하루의 추위로 만들어진 게 아니듯 하루의 따뜻함으로 녹일 수도 없다"면서 "우리사회 문제는 그 뿌리가 깊어 인내심을 갖고 지혜를 발휘해 대응해야 해결할 수 있다는 교훈"이라고 설명했다.

노 실장은 문 대통령에 대해 "편견없는 합리성, 사회적 약자에 대한 애정, 역사의 진보에 대한 신뢰, 이 못든 것에 기반한 미래 비전을 가진 분이었다"면서 "최고의 대통령을 모셨던 지난 2년은 참으로 영광스러운 시간이었다. 비서실장으로서 제대로 보필하지 못한 책임이 커 죄송스럽다"고 말했다.

한편 김종호 민정수석은 이임사를 통해 "코로나 발생 등 엄중한 시기에 국민께 심려를 끼쳐서 죄송하다. 권력기관 개혁과 제도적 완성의 시기에 함께 했다는 것은 큰 영광"이라며 "후속조치까지 차질 없이 완수되길 희망한다"고 전했다.

