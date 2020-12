[신년사]김광수 은행연합회장 "디지털 전환 속도 높여야"

"고객의 신뢰는 금융의 존립기반"

[아시아경제 박선미 기자]김광수 은행연합회장은 "금융산업의 디지털화는 돌이킬 수 없는 흐름"이라며 "디지털 전환(DT)의 속도를 높여나가야 할 것"이라고 강조했다. 또한 "고객의 신뢰는 금융의 존립 기반"이라며 소비자 중심 경영을 중요성을 언급했다.

31일 김 회장은 신년사를 통해 "인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 기술에 기반한 디지털화는 팬데믹(세계적대유행)으로 더욱 압축적으로 진화하고 있으며, 빅테크(대형정보통신기업)의 금융업 진출로 산업간 경계가 무너지고 있다"고 밝혔다.

그는 "금융 생태계가 어떻게 진화할지는 예상하기 어렵지만 새로운 질서가 자리 잡은 뒤 참여자들의 순위가 지금과 다르리라는 점은 분명한 사실일 것"이라며 "디지털화는 돌이킬 수 없는 흐름이라는 냉정한 현실 인식에서 출발해 맞춤형 금융서비스를 제공하는 등 과감한 자기혁신을 이뤄가야 할 것"이라고 말했다.

또한 "탈세계화 시대에 적극적으로 대응해 나가야 한다"며 "우리 경제의 기초체력인 중소기업과 소상공인 및 기간산업에 대한 금융지원을 지속하는 한편 경제 및 산업 지형 재편이 초래할 수 있는 불확실성에 대비해 충당금 적립 등 선제적인 리스크 관리를 강화해야 할 것"이라고 피력했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인한 세계화의 후퇴, '환경·사회·지배구조를 핵심가치로 하는 ESG경영의 확산, 경제적 불평등 완화 등에 대한 은행권의 적극적인 자세도 당부했다.

고객 신뢰의 중요성도 언급했다. 그는 소비자 중심 경영 확산을 통해 금융산업의 신뢰를 높여나가야 한다고 조언했다.

김 회장은 "고객의 신뢰는 금융의 존립 기반이고 신뢰의 기본은 두터운 소비자보호"라며 "소비자 중심의 금융상품 제조, 판매, 사후관리 시스템 마련과 소비자보호 체계를 강화하는 한편 소비자 중심문화가 조직 전반에 뿌리내릴 수 있도록 해야 한다"고 재차 강조했다.

