[신년사]홍남기 "빠르고 강한 경기반등 위해 정부가 더 뛰겠다"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 31일 "(내년) 빠르고 강한 경기반등을 위해 'V자' 회복을 통해 성장률 3.2%, 15만개 일자리 창출을 위해 정부가 더 뛰겠다"고 약속했다.

이날 홍 부총리는 '신축년(辛丑年) 새해, 국민께 드리는 인사말'을 통해 이 같은 포부를 밝혔다.

홍 부총리는 ▲코로나19 위기극복 ▲빠르고 강한 경기반등 ▲잠재성장경로를 높일 확실한 미래대비 ▲리스크 요인 관리 등 4가지에 천착하겠다고 했다. 그는 "코로나 이전의 일상으로 돌아갈 수 있도록 방역지원과 피해극복을 위해 모든 정책적 지원을 아끼지 않겠다"며 "특히 지난 연말 발표한 3차 확산에 따른 맞춤형 피해지원대책을 신속히 집행하고 이와 함께 정부가 늘 어려운 계층과 취약계층을 포용하는 든든한 버팀목이 되겠다"고 했다.

빠르고 강한 경기 반등을 위해선 공공-기업-민자의 110조원 투자 프로젝트를 적극 실행하고 온라인·비대면 수출지원 등을 통해 수출물꼬도 확실히 트겠다고 설명했다. 특히 정부는 고용기회가 위축된 청장년층을 위한 민간 양질의 일자리 창출에 주력할 방침이다. 이와 함께 코로나19 위기를 기회로 만들기 위한 미래대비로의 일환으로 혁신성장 빅3(시스템반도체·미래차·바이오헬스)산업과 한국판 뉴딜, 친환경 그린사회를 만들기 위한 정책과제들을 속도감 있게 추진할 계획이다.

홍 부총리는 "우리 경제가 세찬 맞바람을 뚫고 한 단계 더 높이 도약할 수 있도록 총력을 기울여 나가겠다. 무엇보다 정부가 솔선하겠다"며 "'죽은 뒤에나 멈춘다'는 사이후이의 새해 출사표 심정으로 진력하겠다"고 말했다.

