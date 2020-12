목포대 LINC＋사업단, 해남군과 혁신 정책 실현 위한 MOU 체결

해남군 마을공동체 모델 구축을 위한 민·관·학 연대

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) LINC+사업단(단장 이상찬)은 지난 30일 해남군청 상황실에서 해남군(군수 명현관), 해남교육지원청(교육장 장성모), 북일면 사과꽃 도서관건립추진위원장, 삼산면 주민자치회(준)장, 북일초등학교, 삼산초등학교, 두륜중학교장, 행정안전부 주민자치 수석 컨설턴트, 호남대 LINC+사업단과 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약은 민·관·학이 지역의 공동 번영 추구, 학교 부지 활용, 행정 중심에서 주민 중심 주민자치로, 마을 현장 중심 사회문제 해결, 행정기관의 영역을 뛰어넘은 융복합 협치 사업 진행으로 지속 가능하고 행복한 해남군 마을공동체 모델을 구축하고자 추진됐다.

이를 위해 LINC+사업단은 리빙랩을 통한 대학의 자원 활용으로 지역에서 발굴된 문제점 해결을 지원하고, 해남교육지원청과 학교는 농촌 유학이나 마을 교육공동체 정책에 참여 및 지원, 해남군은 예산지원과 마을공동체 관련 공모 사업 대응, 주민은 마을 자원 연결 제공 및 참여, 주민자치 컨설턴트는 민·관·학 거버넌스 구축을 통한 혁신모델 창출을 위한 역할을 담당한다.

이상찬 단장은 “지역협력프로젝트, 리빙랩 등을 통해 다양한 기관과 의제를 발굴 지역사회에 이바지해왔다”며 “이번 협약 내용이 잘 추진되도록 실무추진위원회를 통한 적극적인 대응으로 지역협력의 모범을 해남에서 만들어내겠다”고 말했다.

LINC+사업단 대외협력부는 지역혁신 선도과제, 지역협력프로젝트, 리빙랩 등을 통한 평생교육, 사회봉사, 지역맞춤형 인재 양성 사업을 통한 지역사회 기여에 힘쓰고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr