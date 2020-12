서울 56개 임시 선별검사소, 다음달 17일까지 연장 운영

30일까지 33만6000여건 검사로 확진자 922명 발견

확진자 24.2% 가족간 감염 … 가구당1인 검사 캠페인

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 주요 환승 지하철역과 공공시설 주차장 등을 활용해 운영하고 있는 임시 선별검사소의 운영 기한을 당초 내년 1월3일까지에서 1월17일까지로 2주 연장 운영한다

31일 서울시에 따르면, 지난 14일부터 30일까지 서울 지역 63개 임시 선별검사소에서 하루 평균 1만9804명, 총 33만6665명이 검사를 받아 이 중 확진자 922명을 발견했다. 확진자들은 즉시 격리 치료에 들어가 혹시 모를 무증상 감염자에 의한 전파를 조기에 차단할 수 있었다.

이에 서울시는 지난 28일, 수도권을 중심으로 계속 확산되고 있는 일상감염을 막고 무증상 확진을 조기에 선제적으로 차단하는 등 운영 효과가 있다고 판단 아래 임시 선별검사소 운영을 2주간 연장하는 방안을 중앙재난안전대책본부에 건의했다.

시는 임시 선별검사소 운영을 다음달 17일까지로 연장하되, 연장 운영에 따른 의료진들의 피로도 완화를 위해 기존 63개 검사소 중 9개는 인근 다른 검사소로 통합해 운영하기로 했다. 또 검사 수요가 많은 강남 지역에는 검사소 2곳을 추가하고, 일부 검사소의 경우 주말엔 오전만 운영하는 등 운영시간도 조정하기로 했다.

서울시는 또 최근 확진자의 24.2%를 차지하고 있는 가족 간 감염을 최대한 사전에 방지하고자 '한 집에 한 사람' 검사 캠페인을 진행하기로 했다. 혈연과 관계 없이 주거와 생계를 같이하는 가구라면, 구성원 중 1인이 대표로 검사를 받아 가족 간 감염 여부를 사전에 확인할 수 있도록 하는 취지다.

김태균 서울시 행정국장은 "최근 확진 사례 3명 중 1명(33.9%)은 무증상 감염으로 나타나고 있어 이를 억제하는 가장 효과적인 방법은 시민들의 자발적인 검사 참여"라면서 "소중한 가족을 위해서라도 한 집에 한 사람만큼은 가까운 임시선별검사소를 찾아 검사를 받아 달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr