'새해 선물' 文-金 영수회담 성사될까

[아시아경제 이지은 기자] 이낙연 더불어민주당 당대표가 김종인 국민의힘 비상대책위원장에게 영수회담을 제안하면서, 김 위원장 취임 추 문재인 대통령과의 첫 회동이 이뤄질지 주목된다.

31일 정치권에 따르면 김 위원장과 문 대통령과의 영수회담이 이뤄질 경우 여야간 이견이 갈리고 있는 중대재해기업처벌법 등 주요 현안들에 대한 해법이 도출될 수 있다는 기대감이 나오고 있다. 전날 김 위원장은 이 대표와 비공개 회동을 갖고 영수회담 관련 논의를 가졌다. 이 자리에서 김 위원장은 '만나서 할 일이 있으면 만나자'는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다. 이 대표도 청와대에 이 말을 전달해 새해 영수회담을 시도하겠다는 뜻을 밝혔다.

영수회담이 이뤄진다면 김 위원장이 비대위원장에 취임한 이후 첫 영수회담이다. 영수회담을 계기로 그동안 고위공직자범죄수사처(공수처) 등을 두고 대립해왔던 여야간 대화채널이 복구된다면, 중대재해기업처벌법 등 여야간 이견을 보이는 사안에 대한 협의가 이뤄질 가능성도 높아진다.

하지만 지난 8월 청와대와 야당간의 영수회담 공방을 되풀이하는 데 그칠 수도 있다. 당시 청와대는 최재성 청와대 정무수석이 김 위원장을 예방한 자리에서 초청 의사를 밝혔다고 주장했으나, 국민의힘(당시 미래통합당) 측은 청와대가 영수회담을 공식 제안한 적이 없다며 청와대와 진실공방을 벌였다. 김 위원장은 "얘기할 소재가 정해져야 할 것 아닌가"라며 구체적 의제 없이는 움직이지 않겠다는 뜻도 밝혔다. 이번에도 구체적 의제가 없다면 만남이 성사되지 않을 가능성도 있다.

이 대표와 김 위원장은 전날 국회 법사위에서 논의 중인 중대재해기업처벌법과 가덕도신공항 관련 특별법, 공직자이해충돌 방지법에 대해서도 논의했다. 특히 중대재해기업처벌법의 경우 민주당이 목표로 하고 있는 '회기 내 처리' 방침에 대해 정부입법을 중심으로 한 원칙적 합의를 이룬 것으로 알려졌다. 김 위원장은 이 대표에게 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종 관련한 혼선을 정리해줄 것, 의원들의 감정적 입법을 자제해줄 것도 당부했다.

