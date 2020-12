현대백화점, 1월4일 '레고 신상품' 라이브 방송 진행

방송 중 구매 고객 대상 H몰 5% 할인 쿠폰

언박싱·완성품 등 다양한 콘텐츠 진행

[아시아경제 임혜선 기자]현대백화점은 내년 1월 4일 '레고' 라이브 커머스 방송을 진행한다고 31일 밝혔다. 방송은 1월 4일 낮 12시부터 1시간 동안 '현대H몰' 모바일 앱 내 '쇼핑라이브' 코너를 통해 진행된다. 방송은 현대백화점 중동점 유플렉스(U-PLEX) 지하1층 레고 공식 매장에서 진행된다.

이날 방송에서는 내년 1월 1일 출시 예정인 신상품 6종을 비롯해 지난달 출시된 콜로세움까지 총 7종의 상품을 선보일 예정이다. 대표 상품으로는 해리포터 호그와트 마법책-변신술 수업 4만4,900원, 꽃다발 7만4,900원, 경찰서 23만9,900원 등으로, 각각 50~100개 한정수량으로 선보인다.

특히, 레고 라이브 커머스 방송에서는 내년 1월 1일에 맞춰 출시하는 신상품들의 언박싱(제품 개봉기) 콘텐츠와 조립후 완성된 모습을 공개한다.

현대백화점은 이날 방송에서 구매하는 고객들을 대상으로 다양한 혜택도 제공한다. 방송 시간 동안 선보이는 상품을 구매하는 고객에게는 'H몰 5% 할인 쿠폰'을 제공하고, '그루트 레고 키체인'을 상품으로 증정한다. 여기에 30만원 이상 구매하는 고객에게는 사은품으로 레고 자석 2종(자유의 여신상·엠파이어 스테이트 빌딩)을 증정하고, 레고스토어 포인트(레고 회원 대상) 더블 적립 혜택도 준다.

