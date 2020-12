[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시청 공무원 자원봉사단에서 지난 30일 연말을 맞이해 어려운 이웃들을 위해 사용해 달라며 이웃돕기 성금 400만원을 기탁했다.

이날 기탁된 성금은 관내 사회복지시설 4개소에 지원될 예정이다.

김해시청 공무원 자원봉사단은 다양한 봉사활동 및 복지시설에 기부금을 지원하는 등 따뜻한 나눔을 실천하고 있다.

이영미 단장은 “이웃을 사랑하는 마음으로 우리 회원들이 따뜻한 마음과 정성을 모아 성금을 마련했다”며 “어렵고 힘들게 생활하는 이웃들에게 작은 정성이나마 보탬이 됐으면 좋겠다”고 소감을 말했다.

