[신년사]정지원 손보협회장 "소비자의 눈으로, 소비자와 함께하겠다"

[아시아경제 오현길 기자] 정지원 손해보험협회장은 31일 "기존 상품과 서비스의 부족한 부분이 없는지 소비자의 눈높이로 살피고 소비자와 함께 하는 손해보험이 되겠다"고 말했다.

정 협회장은 이날 신년사에서 "소비자 입장에서 보험 산업을 바라보는 것이 신뢰 회복의 첫 시작"이라며 "소비자와 접점인 판매 과정에 대해 보다 많은 관심을 기울이겠다"고 밝혔다.

이어 "보험사에 버금가는 규모로 커진 대형 법인대리점(GA)은 보험 산업의 중요한 한 축으로 성장한 만큼, 그 규모와 역할에 걸맞게 소비자에 대한 책임 또한 다해야 할 것"이라며 "배상 책임 부여 등 관련 제도를 정비하고 허위·과장광고도 사전에 걸러내어서 적극 차단해야 한다"고 당부했다.

그러면서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 부각된 기업 영업중단, 여행·공연 취소 등 새로운 위험에 대한 보장을 민간 보험이 어떠한 방식으로 제공할 수 있는지 고민하고, 날로 커지고 있는 반려동물 산업과 시장을 뒷받침하기 위한 펫 보험 활성화 등에 관심을 가져야 한다"며 "건설 근로자, 소방관 등 위험한 업무에 종사하는 분들에 대한 안전망이 충분한지 살피고 관련 보험 제도도 정비해 나가야 한다"고 주문했다.

특히 정 협회장은 "빅테크·핀테크 기업이 강력한 새로운 경쟁자로 보험시장에 등장할 것"이라며 "금융당국과 공정 경쟁의 틀을 마련하고 '윈-윈(Win-Win)' 할 수 있는 모델을 찾아야 한다"고 제안했다.

또 4세대 실손의료보험 연착륙과 자동차보험의 보험금 누수, 일부 한방병원의 과잉진료 문제에 대해서도 개선 과제를 발굴해 추진하겠다고 소개했다.

정 협회장은 "코로나19 재확산이라는 변수를 감안할 때 성장경로의 불확실성이 매우 큰 상황이며 사회, 경제, 산업 전 영역에 걸친 구조적 패러다임 변화는 보다 가속화될 것"이라며 "혁신적인 아이디어로 시장의 판도 자체를 바꾸는 '게임 체인저(Game changer)'가 필요하다"고 당부했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr