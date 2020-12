[신년사]이정환 주택금융공사 사장 "맞춤형 주택금융 확대 박차"

신년사 통해 코로나19 위기에도 국민의 주거복지 향상 노력 의지 전해

[아시아경제 박선미 기자] 이정환 한국주택금융공사(HF) 사장은 신년사에서 “우보만리(牛步萬里)의 마음가짐으로, 국민의 행복과 서민의 주거복지 향상을 실현해 나가겠다”고 강조했다.

31일 이 사장은 신년사를 통해 “코로나19의 위기 상황에서도 국민의 요구에 귀를 기울이고, 국민을 위해 해야 할 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다. 그는 이를 위해 “무주택 청년을 위한 청년 맞춤형 전·월세보증 및 역세권 청년주택사업 지원, 고령층을 위한 신탁방식 주택연금 등 생애주기별로 꼭 필요한 맞춤형 주택금융 서비스를 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이 사장은 또 “포스트 코로나 시대는 디지털 시대로의 전환이 더욱 가속화될 것”이라며 “비대면 정책모기지 대상과 범위를 확대하고, 비대면 전세자금보증을 취급하는 금융기관을 늘리는 한편, 주택연금 온라인 신청시스템을 고도화하는 등 기존의 정책금융 공급 매커니즘의 비대면 서비스 수준을 양적?질적으로 제고해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

코로나19로 힘들어하는 곳엔 나눔과 배려를 실천해야 한다는 점도 잊지 않았다. 이 사장은 "코로나19 상황은 당면한 피해극복과 취약계층 보호를 위해 주택금융공사에 더 큰 사회적 책임과 역할을 요구하고 있다"며 "한부모가구, 다자녀가구 등 사회적 배려층과 고시원, 쪽방촌 등에서 생활하는 주거 취약계층을 위한 주택금융 지원을 강화하고, ESG(환경, 사회, 지배구조) 채권 투자 활성화를 선도함으로써 사회적가치 실현에 앞장설 것"이라고 말했다.

아울러 내부적으로는 위기를 기회로 만들어 낼 수 있는 내실 있는 조직을 만들어야 한다고 당부했다. "국내 금융시장에 발생할 수 있는 위기상황에 대비해 정책모기지 재원의 해외조달을 확대하기 위한 조직기반을 만들고 디지털조직으로의 전환을 더욱 가속화해야 한다"고 강조했다.

