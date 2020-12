[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 43,750 전일대비 100 등락률 +0.23% 거래량 142,810 전일가 43,650 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 [인사]DB손해보험DB손해보험, 송년 가족사랑 카드보내기 캠페인DB손보, DB생명과 퇴직연금 거래 계약 close 은 새해를 맞아 '1000만의 당신을 팔로우 합니다'를 주제로한 새로운 광고를 선보인다고 31일 밝혔다.

DB손보는 지난 12월 보유고객 1000만명 돌파를 기념, 1000만명의 고객에게 감사의 마음과 앞으로의 다짐을 전하는 광고를 제작했다고 설명했다. 2018년 부터 DB손보 모델을 이어오고 있는 배우 임윤아가 주연을 맡았다.

DB손보 관계자는 "1000만 고객 한 분 한 분을 팔로우해 1000만 고객과의 끝없는 약속을 지키겠다는 의지를 표현했다"며 "임윤아씨는 추운 날씨와 강풍에도 촬영 내내 웃음을 잃지 않고 멋진 연기를 선보이는 프로다운 모습으로 관계자들의 박수를 받았다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr