SSG닷컴, ‘신축년’ 새해 맞이 할인 행사 실시

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 ‘신년’을 테마로 한 대대적인 할인 행사를 선보인다.

SSG닷컴은 신선식품, 새해 음식 등 그로서리(식료품)부터 생활가전에 이르는 인기 카테고리 상품을 최대 68% 할인한 가격에 판매하는 신년맞이 행사를 실시한다고 31일 밝혔다.

먼저 오는 1월 3일 자정까지 열리는 ‘HELLO 2021, 새해 복 많이 받아가소’ 프로모션에서는 행사 기간 최대 10% 할인이 가능한 랜덤 쿠폰을 발급한다. ‘신축년 할인받으소’ 페이지에서 ‘랜덤 쿠폰 다운 받기’ 버튼을 누르면 자동으로 응모되며 5%, 7%, 10% 쿠폰 3개 중 1개가 무작위로 발급된다.

추가로, 매일 0시부터 모바일 앱으로 접속 시 다운로드 가능한 10% 당일 할인 쿠폰을 선착순 1만명에게 제공한다. 일부 브랜드나 특가 상품을 제외한 신세계몰, 백화점 상품에 적용 가능하며 5만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인된다.

31일부터 1월 6일까지 일주일간 열리는 ‘SSG와 더욱 더 풍요롭게’ 행사는 그로서리 상품 위주로 구성했다. 샤인머스캣 및 브랜드 한우 등 신선식품 대표 품목부터 밀키트 등 가정간편식(HMR) 상품을 최대 68% 할인한 가격에 판매한다. ‘1+1’ 및 구매 수량이 늘어나면 할인율이 커지는 ‘다다익선’ 구성 등 알짜 혜택을 준비해 합리적 구매가 가능하도록 했다.

같은 기간 진행되는 ‘정성가득 새해준비 SSG에서 한 번에!’ 기획전은 떡국 등 새해 음식부터 나물, 무침, 제수용품에 이르는 상품 300여 종을 한데 모아 최대 50% 할인한 가격에 판매한다.

1월 4일부터 10일까지 일주일간 열리는 ‘신세계몰 골든위크’에서는 청소기, 공기청정기, 블루투스 스피커 등 생활 가전 상품을 최대 62% 할인한 가격에 선보인다. ‘다이슨’, ‘발뮤다’, ‘제네바’ 등 하이엔드 브랜드 상품을 10~15% 할인한 가격에 판매하며, 안마의자 브랜드 ‘바디프랜드’의 베스트 상품을 17% 할인한 가격에 구매할 수 있다.

같은 기간 열리는 ‘새해 결심 가전’ 기획전에서는 인바디 체중계, 탈모관리용품, 자세교정기 등 이미용 가전 상품을 최대 20% 할인한 가격에 만나볼 수 있다.

행사 기간 오전 9시마다 선착순 1만 명에게 할인 쿠폰 3종을 발급하고, 정오마다 선착순 5000명에게 최대 10% 할인 가능한 타임 쿠폰을 발급한다.

이 밖에, SSG닷컴은 오는 1월 1일부터 ‘스타벅스 뉴이어 시즌 MD’ 상품 5종을 스타벅스 온라인샵을 통해 선보인다. ‘스탠리 보던 텀블러(236㎖)’, ‘스탠리 딩고 텀블러(502㎖)’ 등을 오프라인 매장과 동일하게 오전 7시부터 판매하며 구매 시 무료 음료 쿠폰을 제공한다.

곽정우 SSG닷컴 운영본부장은 “이번 행사에는 생필품을 포함해 생활가전 및 스타벅스MD 등 고객이 선호하는 인기 카테고리 위주로 준비했다"며 "2021년에도 SSG닷컴은 고객이 열광할 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속적으로 기획 할 것"이라고 밝혔다.

