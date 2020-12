내년 퇴직공직자 취업심사 대상기관 2만284개…작년보다 248개 늘어

[아시아경제 손선희 기자] 퇴직 공직자가 재취업을 할 때 심사를 받아야 하는 기관이 내년부터 2만284곳으로 확정됐다. 지난 6월 말 기준(2만36개)보다 248개 늘었다.

인사혁신처는 31일 이 같은 내용의 취업심사 대상기관을 확정해 관보에 고시했다.

이날 고시된 취업심사 대상기관 중 영리분야는 지난해보다 216개 늘어난 1만6002개다. 일반 사기업체 1만5819개, 법무법인 등 41개, 회계법인 58개, 세무법인 80개, 외국법자문법률사무소 4개가 포함됐다.

비영리분야는 지난해보다 31개 증가한 1537개다. 시장형공기업 16개, 안전감독·인허가·조달분야 공직유관단체 205개, 사립대학 등 640개, 종합병원 등 507개, 사회복지법인 169개가 포함됐다.

특정분야 취업심사 대상기관은 2745개로, 방위산업분야 53개, 국민안전분야 152개, 사립학교 2540개가 포함됐다.

정부는 공직자윤리법 관련 조항에 따라 매년 취업심사 대상기관 명단을 관보, 공직윤리시스템, 인사처 홈페이지 등을 통해 공개하고 있다.

