[아시아경제 양낙규 군사전문기자]국방부 국방정책실장에 김만기(55) 예비역 육군 소장이 임용됐다.

31일 국방부는 "군사 상황을 안정적으로 관리하고 한미동맹에 기반한 전시작전통제권전환 등 핵심 국방정책을 추진할 적임

육사 43기로 임관한 김 실장은 51사단장, 육군 교육사령부 교리발전부장, 육군보병학교장, 합참 작전본부 지휘통제팀장 등을 역임했다. 국방정책실장은 중ㆍ장기 국방정책과 군사 외교, 대북 관련 군사정책, 국방 교육훈련 정책 등을 총괄 조정하는 직위다.

