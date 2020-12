LG 시그니처 와인셀러, 美 굿디자인 어워드 수상

[아시아경제 이동우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,500 등락률 +2.66% 거래량 1,533,422 전일가 131,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 기관 65만 8815주 순매수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정LG전자, LG 인스타뷰 싱큐 오븐 공개…'에어수비드·인공지능쿡 탑재' close 는 초프리미엄 ‘LG 시그니처 와인셀러’가 권위 있는 디자인상인 미국 ‘굿디자인 어워드’를 수상했다고 31일 밝혔다.

LG 시그니처 와인셀러는 이번 '2020 굿디자인 어워드'에서 주방 및 가전 부문 수상작으로 선정됐다. LG전자는 2012년 LG 스튜디오 빌트인 가전과 2016년 LG 스튜디오 인스타뷰 냉장고로 이 상을 받은 바 있다. 굿디자인 어워드 공식 홈페이지에 기록이 남아 있는 1996년부터 최근 25년 동안 국내 전자업계에서 이 상을 수상한 기업은 LG전자가 유일하다

‘LG 시그니처’는 기술 혁신으로 이룬 압도적인 성능, 본질에 충실한 정제된 디자인, 지금까지 경험해보지 못한 직관적인 사용성을 갖춘 초프리미엄 가전이다.

LG전자는 LG 시그니처 와인셀러의 외관과 내부에 스테인리스를 적용해 정제된 디자인을 살려냈다. 또 고객이 보는 각도에 따라 다른 빛을 내는 샤이니 유니버스 패턴을 적용해 시간이 지나도 변하지 않는 프리미엄 가치를 담았다.

와인케어시스템은 24시간 내내 0.5도 이내의 온도편차를 유지하는 온도케어, 동굴 속 와이너리 환경을 유사하게 재현해 최적의 습도를 유지해주는 습도케어, 저진동 기술을 이용해 진동을 최소화해주는 진동케어 등이 최적의 환경에서 와인을 최대 65병까지 보관해준다.

고객이 음성만으로 냉장고 상단의 도어를 자동으로 열 수 있는 오토 스마트 도어 기능도 있다. 고객이 무선 인터넷을 통해 제품을 LG 씽큐 앱과 연동한 후 “하이 엘지, 냉장고 문 열어줘”라고 말하거나 제품 하단에 있는 센서에 발을 가까이 대면 문이 열린다.

이 제품은 도어 윈도우를 두 번 노크해서 와인셀러 내부 조명을 켜는 노크온 기능을 탑재했다. 고객들은 보관중인 와인의 종류와 양을 손쉽게 확인할 수 있다. 도어를 여닫는 횟수를 줄여 도어 전체를 여닫을 때에 비해 냉기 유출을 줄인다.

고객들은 하단의 컨버터블 서랍을 필요에 따라 냉장고, 냉동고 등으로 다양하게 사용할 수 있다. 제품 앞쪽에 있는 버튼 하나만 누르면 아래쪽 서랍이 자동으로 열리면서 식품을 저장하는 공간이 위쪽 방향으로 올라오는 오토 리프트 기능도 편리하다.

한편 미국 굿디자인 어워드는 1950년부터 이어져온 70년 전통의 글로벌 디자인상으로 미국 시카고 아테네움 건축 디자인 박물관이 유럽 건축· 예술·디자인·도시 연구센터와 함께 제조업체에 대한 제품의 디자인, 혁신성, 지속가능성, 창의성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

윤태봉 LG전자 북미지역대표 겸 미국법인장(부사장)은 "대표적인 프리미엄 가전시장인 미국에서 인정받은 LG 생활가전의 차별화된 디자인과 편리함으로 고객들에게 차원이 다른 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr