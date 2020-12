삼성 노트북·폰·태블릿 할인…3월31일까지 '갤럭시 아카데미'

노트북·폰 구매하면 버즈 라이브 50% 할인쿠폰

2개 이상 동시 구매하면 포인트 적립 또는 현장할인

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 새학기를 맞아 1월1일부터 3월31일까지 노트북과 스마트폰, 태블릿, 프린터를 구매할 때 할인 등의 혜택을 제공하는 '2021 갤럭시 아카데미'를 운영한다.

삼성전자는 '갤럭시북 플렉스2·5G'와 '갤럭시북 이온2' 구매 고객을 대상으로 무선 이어폰 '갤럭시 버즈 라이브'를 9만9000원에 구매할 수 있는 혜택을 제공한다.

갤럭시 아카데미 기간에 삼성 노트PC를 구매하고 기존 노트북을 반납하면 보상해주는 노트북 보상 원정대 프로그램도 운영한다. 제조사나 노트PC 사양에 따라 보상 가격은 달라질 수 있으며, 고장 난 노트북도 최저 1만원을 보상한다.

삼성전자는 스마트폰 구매자 대상 액세서리 할인 혜택도 마련했다. 갤럭시Z폴드2와 갤럭시Z플립 5G, 갤럭시노트20 시리즈, 갤럭시S20 FE를 구매하면 갤럭시버즈 라이브 50% 할인 쿠폰과 유튜브 프리미엄 4개월 무료 이용권을 제공한다. Z폴드2와 Z플립 5G를 구입하면 웨어러블 기기나 액세서리 구입에 사용할 수 있는 10만원 할인 쿠폰도 추가로 제공한다.

프리미엄 태블릿 갤럭시탭S7 시리즈를 구입하면 정품 키보드 커버 50% 할인 쿠폰 또는 갤럭시버즈 라이브·갤럭시탭A(Wi-Fi)·라미(LAMY) 사파리 S펜과 강화유리 세트 중 한 가지를 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 갤럭시탭S6 라이트를 구매하면 정품 북 커버·갤럭시탭A(Wi-Fi)'·라미 사파리 S펜과 강화유리 세트 중 하나를 할인 받을 수 있다.

삼성 프린터 또는 토너를 구입한 모든 고객을 대상으로 '삼성 에듀' 최대 1년 무료 수강 혜택을 제공한다. 컬러 레이저 복합기(SL-C565W) 구매 혜택으로는 디즈니 커스텀 스티커를 무료 제공하는 '나만의 프린터 만들기 이벤트'를 진행한다. 정품 무한 잉크젯플러스S 화이트(SL-J1677DW, SL-J1672FW) 구입 고객에게는 블랙 잉크를 추가로 준다.

이 밖에도 노트북, 스마트폰, 태블릿, 프린터, 모니터, 웨어러블 기기 등 2개 품목 이상을 동일한 매장에서 동시에 구매하면 추가 포인트 적립 또는 현장 할인 혜택을 제공한다.

삼성전자 관계자는 "'2021 갤럭시 아카데미'는 노트PC부터 스마트폰, 태블릿, 프린터까지 다양한 갤럭시 라인업을 더욱 특별한 혜택과 함께 만나볼 수 있는 행사"라며 "어느 공간에서나 스마트한 학습 환경과 업무 환경, 그리고 자유로운 일상을 선물하는 갤럭시 제품으로 새학기, 새출발을 더욱 힘차게 시작하길 응원한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr