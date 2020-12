방화동에 315가구 청신호주택…"2022년 말 입주"

강서구 옛 성지중고 부지 청신호·방화2동 주민센터 건립공사

1만㎡ 부지에 청년·신혼주택, 주민센터, 도서관·어린이집 등

청신호 특화평면, 한걸음 창고 적용…22년 하반기 입주 목표

[아시아경제 김유리 기자] 과거 성지중고등학교 부지로 활용되다가 공터로 방치됐던 시유지를 개발해 청년과 신혼부부를 위한 행복주택 및 주민센터를 건설하는 '방화동 청신호 주택 및 주민센터 건립공사'가 1월 본격 추진된다.

서울시는 지난 4월9일 '방화동 청신호 주택 및 주민센터 건립공사'에 대한 도시관리계획과 주택건설사업계획을 승인하고 사업계획을 확정했으며 9월 시공사 선정, 10~12월 부지 내 지장물 철거 및 지하철 협의를 거쳐 2021년 1월 본격적인 공사를 추진하게 됐다.

서울시와 서울주택도시공사(SH공사)는 창의적인 설계안 마련을 위해 앞서 '방화동 청신호 주택 및 주민센터 설계공모'를 실시, 당선작을 선정했다. 2022년 하반기 입주를 목표로 공급되는 청신호는 청년·신혼부부를 위한 29㎡(전용면적) 109가구, 44㎡ 206가구 등 총 315가구를 공급할 계획이다.

방화동 청신호 주택은 지하철 5호선 개화산역에 인접했다. 연면적 2만5839㎡, 지하 1층~지상 15층 규모다. 작은도서관, 경로당, 어린이집, 주민운동시설 등 부대복리시설도 조성된다. 방화2동 주민센터는 연면적 2015㎡, 지하 1층~지상 5층 규모이며 2021년 하반기 준공 후 강서구에 기부채납할 예정이다. 단위 세대에는 SH공사에서 개발한 청신호 특화평면이 적용돼 있다. 캐리어, 택배, 유모차 등 보관을 위해 세대 현관에 위치한 '한걸음 창고'도 적용된다.

김성보 서울시 주택건축본부장은 "방치됐던 시유지를 활용해 청년과 신혼부부를 위한 청신호 주택을 공급함으로써 청년 주거안정 및 주거수준 향상에 기여할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 도심 속 유휴부지나 노후 공공청사 부지를 활용해 양질의 주택을 활발하게 공급하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr