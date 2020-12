[e 공시 눈에 띄네]코스피-30일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 11,500 등락률 +4.35% 거래량 386,964 전일가 264,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼, 커뮤니티 활발... 주가 -1.15%.롯데케미칼, LAR과 손 잡고 폐플라스틱으로 가방·신발 제작대기업 1곳당 中企 기술보호 169건…4년 만에 3배 증가 close = 화재로 생산을 중단했던 대산 NC(나프타 크래커) 공장을 재가동한다고 공시. 생산재개 분야의 매출액은 3조3000억원 규모.

◆ 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 7,320 전일대비 340 등락률 +4.87% 거래량 194,831 전일가 6,980 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 동부건설 컨소시엄 "고부가가치·틈새시장 발굴…한진중공업 경쟁력 확보할 것"[e공시 눈에 띄네]코스피-22일한진중공업 매각 우선협상대상자로 동부건설 컨소시엄 선정 close = 575억원 규모의 식만~사상 간 대저대교 도로건설공사를 수주했다고 공시.

◆ 평화홀딩스 평화홀딩스 010770 | 코스피 증권정보 현재가 3,530 전일대비 135 등락률 +3.98% 거래량 530,426 전일가 3,395 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일평화홀딩스, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 5.17% ↑평화홀딩스, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 8.93% ↑ close = 자회사 평화씨엠비에 50억원의 금전 대여를 결정했다고 공시.

◆ 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 2,995 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 5,209,542 전일가 2,995 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 까뮤이앤씨, 77억원 규모 공사 계약 해지까뮤이앤씨, 커뮤니티 활발... 주가 -1.0%.까뮤이앤씨, 주가 2990원 (-7.86%)… 게시판 '북적' close = 명동에이엠씨로부터 수주한 논현동 빌딩 대수선공사를 해지한다고 공시.

◆ 풀무원 풀무원 017810 | 코스피 증권정보 현재가 16,550 전일대비 200 등락률 +1.22% 거래량 116,155 전일가 16,350 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"풀무원, 해외 성과 지속...내년 영업익 28%↑"증권사 리포트 총정리, 상승여력 높은 종목 분석BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입 close = 주주가치제고 및 중 주요 임원에 대한 성과보상을 위해 81억원 규모로 자기주식 취득 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr