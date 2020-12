속보[아시아경제 조성필 기자] 이재용 삼성전자 부회장은 30일 '국정농단' 파기환송심 최후진술에서 "두 번 다시 잘못을 되풀이 하지 않겠다"고 했다. 그는 부친인 고 이건희 삼성 회장의 이름을 언급하며 울먹이기도 했다.

