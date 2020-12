[아시아경제 이동우 기자] 한국장외주식시장(K-OTC)의 올해 연간 거래대금이 출범 처음으로 1조원을 넘어섰다.

금융투자협회에 따르면 30일 K-OTC 시장 연간 거래대금은 1조2766억원으로 집계돼 2014년 K-OTC 시장 출범 이후 최고치를 기록했다.

2016년 거래대금은 1590억원에 불과했지만 이후 매년 큰 폭으로 늘어나면서 지난해 9903억원으로 증가했다.

이날 K-OTC 시장 거래대금도 147억2188만원으로 4개월 만인 지난 8월14일 세운 최고 기록(144억9794만원)을 넘어섰다.

K-OTC는 코스피와 코스닥, 코넥스에 이어 국내 주식시장의 하나로 상장하지 못한 장외기업들이 제도권 시장에서 주식을 거래할 수 있는 곳이다.

K-OTC에서 거래 중인 종목 수는 137개, 전체 시가총액은 이날 기준 17조438억원으로 역대 최고치를 기록했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr